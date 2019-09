Geschicklichkeit, Kraft und Konzentration waren am Wochenende nahe Forchheim bei der Ostdeutschen Meisterschaft in den Trial-Prüfungen gefragt. Mit dem Fahrrad über einen Hindernisparcours aus Stock und Stein - das war die Aufgabe.

So Mancher mag sie am Wochenende in der Fränkischen Schweiz vielleicht fahren gesehen haben. Die historischen Pferdekutschen mit ihren prachtvollen Rössern und ihren historisch gekleideten Fahrern und Mitfahrern aus ganz Deutschland, Belgien und der Schweiz. Hintergrund dieser Rundfahrt war das inzwischen dritte Traditionsturnier Fränkische Schweiz des Deutschen Traditionsfahrer Verbands (DTV) das der Reitclub Auerbach mit ausrichtete.