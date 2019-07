Brand in Bammersdorf: Kriminalpolizei ermittelt

BAMMERSDORF - In der Nacht auf Dienstag ist ein Gartenhaus im Eggolsheimer Ortsteil Bammersdorf in Brand geraten. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nicht lange nach Mitternacht, am frühen Dienstagmorgen erhielt die Integrierte Leitstelle eine Alarmierung für Bammersdorf. Ein Gartenhaus, in dem laut Polizei auch landwirtschaftliche Geräte gelagert waren, hatte Feuer gefangen. Das eingefriedete Grundstück befindet sich in der Nähe eines Reiterhofs.

Personen waren nicht gefährdet. Den Schaden schätzt die Polizei Forchheim auf etwa 50 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Bamberg übernommen.

