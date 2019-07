Braucht Igensdorf eine Waldkita?

Gemeinde befürchtet, dass dann den anderen Kindergärten die Kinder fehlen - vor 9 Minuten

IGENSDORF - „Waldkindergärten schießen wie Pilze aus dem Boden“, sagte Bürgermeister Wolfgang Rast in der Gemeinderatssitzung Igensdorf. Grundsätzlich halte er die Idee aus pädagogischer Sicht für sinnvoll. „Nur“, so Rast, „haben wir in Kindergarten und Krippen sehr viel investiert und damit ist unser Bedarf mit 100 Prozent gedeckt.“

Auf dem Bild erklärt Bürgermeister Wolfgang Rast den Vertretern des Landratsamtes die Kita Rüsselbach. Mit ihrer Fertigstellung ist der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen zu 100 Prozent gedeckt. Braucht es da noch einen Waldkindergarten? Foto: Karl Heinz Wirth



Catharina Zahn aus Pettensiedel möchte im Bereich der Gemeinde einen Waldkindergarten errichten und hat bereits im Vorfeld in einer Infoveranstaltung dazu diskutiert, an der auch Ratsmitglieder teilnahmen. Gemeinderätin Barbara Poneleit (Grüne) schilderte die positiven Aspekte eines Waldkindergartens. In der Diskussion gaben die Räte zu Bedenken, dass eine eventuell vorhandene Einrichtung und deren Plätze durch das zusätzliche Angebot nicht mehr belegt werden könne.

Rückgang beim Personal befürchtet

Durch fehlende Buchungszeiten ändere sich der Zuwendungsschlüssel sowie die Bezuschussung. Durch die Reduzierung ändere sich dann auch die Finanzierung der jeweiligen Einrichtung, so Rast. Mit den vorhandenen Einrichtungen bestehen Defizitvereinbarungen mit der Gemeinde, dies bedeutet, sollten Fehlbeträge entstehen, die nicht vom Träger verursacht wurden, sind sie von der Gemeinde zu ersetzen. „Letztendlich kann sich ein Rückgang der Buchungszeiten auf den Betreuungsschlüssel auswirken, der einen Rückgang beim Personal zur Folge haben kann“.

Da für die Anerkennung eines weiteren Bedarfs die Grundlagen fehlen wurde die Verwaltung beauftragt mit den Trägern und Kindergartenleitungen sowie den Befürwortern eines Waldkindergartens einen Termin für einen Runden Tisch festzulegen, um die Auswirkungen allen Beteiligten aufzuzeigen. Das Ergebnis soll den Räten mitgeteilt werden.

KARL HEINZ WIRTH