Bronzemedaille für Forchheimer Friseur Frederik Weber

Frederik Weber hat den dritten Platz in Japan erreicht - vor 53 Minuten

FORCHHEIM/OSAKA - Er macht die Haare schön: Der Forchheimer Friseur Frederik Weber hat in Japan den dritten Platz beim Weltpokal der Friseure abgeräumt.

Stolzer Bronzemedaillengewinner im japanischen Osaka: Frederik Weber mit seinen Teamkollegen Martin Rodemich und Maria Beier. © privat



Seine Titelsammlung hat Friseurmeister Frederik Weber auch in diesem Jahr erfolgreich fortgesetzt. Nach einem zweiten Platz beim Europacup der Friseure im vergangenen Oktober in Neapel konnte der Juniorchef des Salons „Modernes Haardesign“ in Erlangen-Büchenbach nun auch außerhalb Europas glänzen. Beim Weltpokal der Friseure („Festival Mondial de la Coiffure 2019“) im japanischen Osaka schaffte es der gebürtige Forchheimer mit seinen Nationalmannschaftskollegen Maria Beier (Kaiserslautern) und Martin Rodemich (Michelstadt) aufs Treppchen. Unter 15 teilnehmenden Nationen belegte das Trio in der Gesamtwertung hinter Japan und Italien den dritten Platz.

Vor einer internationalen Jury galt es, in nur 15 Minuten eine Showfrisur mit Schneiden, Föhnen, Frisieren und Hochstecken zu präsentieren. Bei der Kür waren für die deutsche Auswahl in der Präsentation die Themen Krieg und Frieden sowie Klimaschutz vorgegeben. So trugen passend zu letzterem die fünf japanischen Modelle aus recycelten Kunststoffen selbst hergestellte Kleider.

„Das war schon ein besonderes Erlebnis und sehr interessant. Die Japaner haben ja auch eine ganz eigene, außergewöhnliche Haarkultur und -technik – vom Design, Styling über den Schnitt bis hin zur fertigen Frisur“, resümierte der 27-Jährige.