Buckenhofens Frauen wieder unter der Haube

Handball-Bezirksligist stellt Peter Heimpel als neuen Trainer vor - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Auf der Suche nach einem neuen Trainer für die Frauen-Mannschaft ist die Handball-Abteilung des SVB frühzeitig in der Sommerpause fündig geworden und konnte Peter Heimpel verpflichten.

Peter Heimpel zeichnet ab Herbst 2019 für die Geschicke der Buckenhofener Handballerinnen verantwortlich. Foto: Hans-Joachim Winckler



"Wir sind sehr froh, dass wir ihn überzeugen konnten. Mit ihm haben wir einen echten Glückstreffer und Coup gelandet, viele Vereine haben die Position im Augenblick neu zu besetzen", erklärt der für personelle Sonderaufgaben zuständige Ur-Buckenhofener Siegbert Bauer. Heimpel verfüge über eine B-Lizenz und Erfahrung sogar auf Landesliga-Niveau, wo er einst zum Beispiel die Ansbacher Damen betreute. Zuletzt war er für die Geschicke der mittelfränkischen BOL-Herren bei der HG Zirndorf verantwortlich, schied allerdings vor Rundenende beim Tabellen siebten aus.

In Forchheim erwartet Heimpel die Aufgabe, eine sukzessive mit Nachwuchskräften verjüngte Auswahl weiterzuentwickeln. Unter Vorgänger Klaus Heinrich, der sein Engagement nur als Aushilfslösung betrachtete, reichte es aufgrund fehlender Konstanz zunächst nur zu einem sechsten Platz in der Bezirksliga. "Sicher ist der neue Trainer ein ehrgeiziger Typ, der den Anspruch stellt, die Mädels zu verbessern. Aber den automatischen Druck, unbedingt in die BOL aufzusteigen, haben wir nicht", betont Bauer. 2017 verzichtete man als Meister freiwillig, da der Kader zu klein wurde.

