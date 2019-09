Buttenheim: Im Zeichen der Jeans

Neue Ausstellung im Levi-Strauss Museum - vor 1 Stunde

BUTTENHEIM - "No Rules - Just Jeans", heißt eine neue Ausstellung im Levi Strauss Museum Buttenheim. Ausstellungseröffnung ist am Sontnag um 15 Uhr.

Das Levi Strauss Museum Buttenheim lädt vom 15. September bis zum 6. Januar zur Sonderausstellung „No Rules - Just Jeans“ ein. © Foto: Ralf Rödel



Das Levi Strauss Museum Buttenheim lädt vom 15. September bis zum 6. Januar ein zur Sonderausstellung „No Rules - Just Jeans“. Sie zeigt kreatives Patchwork aus dem blauen Kultstoff. Die Schau konnte in Zusammenarbeit mit der Patchwork Gilde Deutschland realisiert werden. Besucher des Levi Strauss Museums können sich in den nächsten Wochen nun auf die Suche nach den Patches begeben und sich einfangen lassen von Einfallsreichtum, der Kreativität, fachlichem Können sowie detaillierter Darstellung und Gestaltung. Eröffnung der Ausstellung ist um 15 Uhr.