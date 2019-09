Critical Mass radelt durch Forchheim

FORCHHEIM - Zwei Silhouetten, die ein Fahrrad in die Höhe heben und im Hintergrund die Wahrzeichen von Forchheim sind dieser Tage auf Flyern zu sehen. In Großbuchstaben fordert eine "Critical Mass Forchheim" Fahrspaß für alle. Die NN haben bei Frank Wessel, dem Vorstandsprecher des Fahrradclubs ADFC nachgefragt.

Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer sind in der Äußeren Nürnberger Straße unterwegs. Als Radfahrer ist Forchheims Innenstadt zwar gut erreichbar, aber der ADFC-Fahrradklimatest stellte einige Mankos fest, wie ungünstige Ampelschaltungen und zu wenig Werbung für das Radfahren. © Roland Huber



Herr Wessel, "Critical Mass" — was ist das?

Frank Wessel © Foto: Maria Däumler



Eine weltweite Bewegung, bei der sich Radfahrer scheinbar zufällig treffen, um auf sich als Verkehrsteilnehmer aufmerksam zu machen, indem sie in großen Gruppen durch die Innenstadt fahren. Soweit ich weiß, findet die Zusammenkunft in Forchheim zum ersten Mal statt. Wir vom ADFC finden das gut und werden bei der Demonstration mitradeln. Denn Fahrradfahrer sollten beachtet werden und auch in Forchheim gibt es Problemstellen wie zum Beispiel die Piastenbrücke.

Was hat der ADFC damit zu tun?

Wir sind durch die Flugblätter auf die Veranstaltung aufmerksam geworden. Bei Critical Mass ist es üblich, dass es keinen Veranstalter gibt. Ich vermute, aus ordnungsrechtlichen Gründen. Ich persönlich habe schon in Nürnberg teilgenommen. Dort waren es 2000 Radfahrer, die mit Musik durch die Stadt gefahren sind. Wie viele am Freitag in Forchheim dabei sein werden, bleibt abzuwarten.

Wie läuft so etwas ab?

Bei den Veranstaltungen in Fürth und Nürnberg traf sich die Gruppe an einem Ort und fuhr anschließend auf einer Spur geschlossen durch die Innenstadt. Das besondere ist, dass die vielen Radfahrer als "geschlossener Verband" gelten. Das heißt: Wenn die Spitze der Gruppe bei Grün über die Ampel fährt, darf der Rest auch bei Rot folgen.

Die Critical Mass startet am Freitag, 6. September, um 18 Uhr am Paradeplatz.

