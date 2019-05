Bunte Zelte, selbstgebaute Holzhütten und aufwendige Dekoration schmückten am vergangenen Wochenende den alten Fußballplatz am Rande von Dormitz. In dem 2000-Seelen-Dorf im Landkreis Forchheim fand zum ersten Mal das Tellerrand-Festival statt. Drei Tage lang wurde bei strahlendem Sonnenschein zu elektronischen Klängen und Live-Musik getanzt.