Die nächste Chance, hinter die Kulissen zu blicken, gibt es am Samstag, 25. Mai, dann findet der diesjährige Tag der offenen Brauereien von 13 bis 18 Uhr statt. Alle vier Forchheimer Brauereien - Greif, Neder, Eichhorn und Hebendanz - sind wieder am Start.

Das "Offene Atelier" im Landkreis Forchheim hat Kunstfreunden aus nah und fern Blicke hinter die Leinwände und in die Brennöfen ermöglicht. Die NN waren bei Harry Kramer in Forchheim und Milada Weber in Wimmelbach. Während die Malerin zu den Mitbegründern der Atelier-Aktion zählt, ist es für den Fotografen die Premiere. Derweil wurde in Mostviel das neue "Mühlenprojekt" präsentiert.