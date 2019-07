25.400 Quadratmeter groß ist die Fläche des neugeplanten BayWa-Standorts in Forchheim. Es soll Lagerhallen für Getreide, Dünger und Handelswaren geben, auch ein Fachmarkt mit Beratungszentrum ist vorgesehen. Eine Werkstatt mit einer Tiefe von 28 Metern soll modernste landwirtschaftliche Fahrzeuge unterbringen können. Ergänzt werden die Planungen um eine Automatentankstelle und eine Mineralöl-Umschlagsanlage, an der Landwirte ihre Fahrzeuge auftanken können. Auf der Fläche entstehen vier Gebäude, das höchste misst 16 Meter. 4765 Quadratmeter des Grundstückes im Wiesenttal sollen bebaut werden, 7710 Quadratmeter bleiben unversiegelt, begrünt wird eine Fläche von knapp 5000 Quadratmetern. Die BayWa spricht von einem klimaneutralen Standort, an dem keine zusätzlichen klimaschädlichen CO2-Emissionen ausgestoßen werden. Weil die Fläche im Landschaftsplan der Stadt Forchheim in der Kategorie eines "ökologisch wertvollen Bereichs" liegt, gibt es erhebliche Kritik an den Standort. Ein Bürgerbegehren ist geplant. © Grafik: BayWa