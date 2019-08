Es kommt nicht oft vor, dass man in private Häuser blicken darf. Anlässlich einer Haushaltsauflösung konnten wir uns in der Architekten-Villa des ehemaligen Stadtplaners von Forchheim umsehen. Das für damalige Zeiten moderne Gebäude hatte der heute 93-jährige Werner Post 1967-1969 an der Langgasse errichtet. Drinnen feilschte Antiquitätenhändler Christian Dürr aus Erlangen mit den zahlreichen Kaufinteressenten, während Post-Tochter Sylvia Kiesewetter in Erinnerungen schwelgte. Der dreigeschossige Bau beherbergte Möbel und Kleidung, ganz viele Kinderpuppen und Nippes aller Art. Die Aufmerksamkeit richtete sich aber auch auf die Büroeinrichtung des ehemals freiberuflichen Architekten und die religiösen Kunstwerke. Nach drei Stunden war die Schatzsuche vorbei. ©