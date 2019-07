Deutscher Meistertitel geht an Jung-Triathlet des SSV

EGGOLSHEIM/FORCHHEIM - Vor ein paar Monaten freute sich der Eggolsheimer darauf, nach den ersten Schüler-Wettkämpfen die Distanzen nach und nach auszuweiten. Nun hat sich Jan Pluta als eines der größten Nachwuchsjuwele Bayerns auf der nationalen Bühne profiliert.

Jan Pluta arbeitete sich auf dem Rad durchs Feld, ließ aber Kraftreserven übrig.



Von der Nudelparade am Vorabend des Rennens bis zur Streckenbesichtigung mit dem Landestrainer lernte der Eggolsheimer eine aufregende Welt kennen. Als bayerischer Duathlon-Meister und Führender der bayerischen Triathlon-Nachwuchswertung seiner Altersklasse hatte sich der 15-Jährige für den Auftritt im sächsischen Grimma empfohlen und bekam für die Anreise sogar eine Schulbefreiung.

Gefragter Gesprächspartner: Jan Pluta erklärt im Ziel, wie er seine Aufholjagd erlebt hat. © Janusz Pluta



Im Muldental musste die Startnummer 358 allerdings auch erfahren, wie energisch schon in der Auftaktdisziplin um die Plätze gekämpft wird. Auf den 400 m im Fluss fiel Pluta, der sich eine Platzierung unter den besten 15 ausgerechnet hatte, in 5:57 Minuten im 70-köpfigen Feld jenseits der 30. Position zurück. "Da war es eigentlich gelaufen. Ich wollte den Wettkampf nur noch ordentlich beenden", berichtet der Youngster hinterher. Auf den neun Radkilometern kam ihm der wellige und winklige Kurs entgegen, sodass mit der zweitschnellsten Zeit (14:48 Minuten) die Resultatsverbesserung Konturen annahm.

Von der zweiten Verfolgergruppe aus standen die Chancen gut, noch in die Top 10 hineinzulaufen. "Instinktiv habe ich mir Reserven gelassen", verrät der SSV-Junior, der sich auf den finalen 2630 m zu Fuß dann in explosivem Tempo anschickte, die Lücke zur Spitze zu schließen und nach einer Aufholjagd in spitzenmäßigen 7:43 Minuten gar die Führung übernahm. Die letzten 100 m erlebte er wie auf einer Flucht. "Ich war im Tunnel, konnte erst im Ziel alles realisieren." Neben der Siegerzeit von 30:25:48 Minuten verbuchte Pluta mit den bayerischen Kollegen auch noch den Triumph in der Mannschaftswertung.

