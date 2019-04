DGB lädt zur Maikundgebung auf den Forchheimer Rathausplatz

Der Tag der arbeit soll diesmal auch eine Hommage an Europa sein - vor 41 Minuten

FORCHHEIM - Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" lädt der DGB-Kreisverband Forchheim am Mittwoch, 1. Mai, ab 10 Uhr, zu seiner Maikundgebung am Rathausplatz in Forchheim ein.

Die Kreisgruppe Forchheim des Deutschen Gewerkschaftsbund lädt wie im vergangenen Jahr (Bild) am 1. Mai ab 10 Uhr zur Kundgebung auf den Rathausplatz in Forchheim. © Julian Hörndlein



Die Kreisgruppe Forchheim des Deutschen Gewerkschaftsbund lädt wie im vergangenen Jahr (Bild) am 1. Mai ab 10 Uhr zur Kundgebung auf den Rathausplatz in Forchheim. Foto: Julian Hörndlein



Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert in einer Mitteilung: "Europa. Jetzt aber richtig! Für uns heißt das: Dem Bekenntnis, Europa sozialer zu machen, müssen jetzt auch Taten folgen." Die Menschen müssten im Mittelpunkt der europäischen Politik stehen. Die sozialen Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten Vorrang haben vor den Interessen der Unternehmen.

Darüber hinaus fordert der DGB europaweite Standards "für gute Arbeitsbedingungen statt Dumping-Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten mit niedrigen Löhnen" sowie gleiche Chancen für Frauen und Männer. Eine EU-Gleichstellungsstrategie mit ganz konkreten Maßnahmen sei nötig.

Vorbild für eine faire Globalisierung

Zudem fordert der DGB "ein ambitioniertes Programm für Zukunftsinvestitionen für Europa, das Wachstum, Arbeitsplätze, Bildung, Infrastruktur und Wohlstand für alle sichert und fördert." Und die EU müsse zum Vorbild für eine faire Globalisierung werden.

Um 9.30 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Rathausplatz. Die Kundgebung startet mit der Begrüßung durch den DGB-Kreisvorsitzenden Torsten Okrent. Als Hauptredner tritt Thomas Beyer, Vorsitzender der Awo Bayern, auf. Das musikalische Rahmenprogramm bestreitet die Gruppe "Rain-In-The-Face". Außerdem gibt es Infostände. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.