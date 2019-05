Die Fliegerschule Feuerstein mit ganz anderen Augen gesehen

Im Rahmen der Instagram-Ausstellung #Forchheimshots führte der erste Offline-Fotospaziergang auf den Flugplatz. - vor 44 Minuten

EBERMANNSTADT - Recht frostig war es am Feuerstein oben und der Nieselregen verwandelte sich kurzerhand in winzig kleine Schneeflocken. Doch die waren erstens nicht von Dauer und zweitens kein Grund für die Teilnehmer des ersten #flugplatzwalk zu kneifen.

Recht frostig war es am Feuerstein beim ersten Instawalk 2019 im Rahmen der Instagram-Ausstellung #Forchheimshots. Das fotografische Ziel: Die Fränkische Fliegerschule Feuerstein. © Sabrina Friedrich



Die mehr als 30 Fotobegeisterten verabredeten sich offline zum gemeinsamen Fotospaziergang im Rahmen der Forchheimer Instagram-Ausstellung Forchheimshots, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach vergangenen Instawalks im Erlebnispark Schloss Thurn, der Forchheimer Altstadt oder bei der Dampfbahn Fränkische Schweiz, ging es nun also zur Fränkischen Fliegerschule auf den Feuerstein.

"Wir halten für #forchheimshots19 neben den beliebten Dauerbrennern wie dem Walk durch die Altstadt und Unterwelt immer Ausschau nach neuen Locations, die coole Blickwinkel und Motive versprechen", erklärt Matthias Hösch, Initiator der Forchheimer Instagram-Ausstellung, die dieses Jahr schon in die 3. Runde geht.

So entstand schnell eine Kooperation mit dem Flugplatz – zur Freude von Geschäftsführer Michael Zistler. Dieser begrüßte die Fotografen, vom Hobbyknipser bis zum Profi, ausgestattet mit Digicam, Smartphone oder Spiegelreflex, am Flugplatz und motivierte noch einmal mehr, die Fotos später mit den entsprechenden Hashtags #flugplatzwalk #edqe #forchheimshots19 auf Instagram zu posten.

Unter allen Bildern zum Flugplatzwalk wolle er mit seinem Team drei Favoriten auswählen und die zugehörigen Fotografen mit Gutscheinen für Rundflüge belohnen. Die Teilnehmer aller Altersklassen wurden von Pilotin Nicole Hanesch über das Gelände geführt und erhielten Einblicke so wie jede Menge Hintergrundinformationen zum Flugplatz.

Hangars, Werkstatt, Start- und Landebahn sowie der Tower boten jede Menge außergewöhnliche Fotomotive. Das Flugplatzteam organisierte extra für die Teilnehmer des Walks Starts und Landungen verschiedener Flugzeugtypen – und das trotz der ungewohnt niedrigen Temperaturen.

Das Feedback der Fotografen, die auch selbst mal im Cockpit Probe sitzen und die Flugzeuge genauestens inspizieren und nach Herzenslust knipsen durften, was durchweg positiv, sodass eine Wiederholung bei wärmerem Wetter nicht auszuschließen ist.

IDer nächste Walk ist übrigens schon in Planung: Er findet als #brauereiwalk anlässlich des Tags der offenen Brauereien am 25. Mai in Forchheim statt.