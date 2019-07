"Die heilich Anna ehrn": Das Annafest-Gedicht 2019

FORCHHEIM - Der Forchheimer Autor und Mundart-Dichter Reinhold Schmitt hat den NN ein paar selbstgereimte (und fränkische) Zeilen zum Annafest geschrieben. Wir präsentieren sein Annafest-Gedicht 2019.

Die heilich Anna ehrn

(Annafest, ein "frommes" Fest)



Aus aaner Wallfohrd werd’s geborn,

zur heiling Anna, so stedd’s gschriebm.

Und haamwerds donn, wal s’ durschdich worn,

sen s’ auf die Keller henga bliebm.



Und Schlugg für Schlugg und Zuuch für Zuuch

werd etz die heilich Fraa verehrt.

Und gottesfürchtig werd der Gruuch

örschd vullgschenggd und donn widder gleerd.



Ihr hobd scho gspannd, um wos sich’s drehd,

aa wenn mä’s ned gleich mergd und sichd.

Vom Annafest is doo die Reed

und wuu sei örschder Ursprung lichd.



Auf die ald Wallfohrd-Tradition

ko mä rechd guud aa heud noch baua.

Mir homm a Legitimation,

wenn mir zu dief nei’n Mooßgruuch schaua.



Und wenn mir donn widder amol

an Mooßgruuch noochm annnern leern,

donn sogsd, wennsd gfroochd wersd, wos des soll:

Mir dun die heilich Anna ehrn.

Reinhold Schmitt

