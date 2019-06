Die neue "Miss Berg" kommt aus Forchheim

FORCHHEIM - Mit Kirchweihen kennt sich Cassandra Freund aus. Die 23-Jährige ist in der Nähe des Kellerwaldes aufgewachsen. Seit einigen Jahren aber wohnt die gebürtige Forchheimerin nun schon in Erlangen — und hat es in diesem Jahr sogar zur Miss Berg geschafft.

Cassandra Freund überzeugte die nordbayern.de-User mit diesem Foto. Foto: Nicolas Körner



Sie setzte sich beim Voting von nordbayern.de mit 216 Stimmen gegen ihre 39 Mitbewerberinnen durch. Ihr männliches Pendant ist Fabian Haschke: Der 18-jährige Erlanger, der das Down Syndrom hat, ließ mit 479 Stimmen bei der Mister Berg-Wahl die Kontrahenten weit hinter sich.

Über Fabian Haschkes Sieg hat sich Cassandra Freund fast noch mehr gefreut als über ihren eigenen: „Ich finde es toll, dass er mitgemacht hat und super, dass er gewählt wurde.“

"Einfach mega"

Klar, die junge Frau ist auch über ihren eigenen ersten Platz sehr glücklich: „Das ist einfach mega“, sagt Cassandra Freund, die in Herzogenaurach als Mechatronikerin bei Schaeffler arbeitet und in Erlangen die Technikerschule besucht. Außerdem spielt sie bei der Handball Spielgemeinschaft (HSG) Erlangen/Niederlindach — ist also mit ihrer neuen Heimatstadt auf beste Weise verwurzelt.

Kein Wunder also: Die Bergkirchweih gehört für die Neubürgerin längst zum Pflichtprogramm. Acht Mal war sie 2019 auf dem „Berg“, erzählt sie, den Rest der zwölf Tage brauchte sie „zur Erholung“.

Überwindung gekostet

Dass sie für die Online-Abstimmung im HSG-Trikot überhaupt posiert hat, war nicht ihre Idee. „Ich bin am Stand angesprochen worden, ob ich mich fotografieren lassen will“, sagt sie, „das hat mich schon etwas Überwindung gekostet“. Ihr Mut hat sich aber schließlich ausgezahlt: Immerhin erhalten die beiden Mister und Miss Berg-Gewinner jeweils einen Gutschein über 100 Euro und ein Preisgeld von 250 Euro. „Damit bekomme ich ein bisschen Berggeld wieder herein“, sagt sie und lacht.

Ein bisschen zusätzliches Taschengeld dürfte wohl auch in wenigen Wochen, ab 26. Juli am heimischen Annafest selbst in Cassandra Freunds Portemonnaie kommen: Denn während der Festtage bedient sie am Greif’s Keller — in ihrer alten Heimat.

