Wo gibt's die schönsten Osterbrunnen im ganzen Land? Natürlich in der Fränkischen Schweiz, wo der österliche Brauch seinen Ursprung hat - wie hier in Obertrubach. Seit 1987 schmücken die Obertrubacher beispielsweise den Laurentiusbrunnen in der Dorfmitte neben der Pfarrkirche. Für den brauchen sie 17 Meter an Girlanden. Bis zum Jahre 1924 wurde in Obertrubach noch das tägliche Wasser zum Kochen und für das Vieh aus dem Brunnen geholt. Bestaunen kann man den Brunnen ab dem 12. April bis zum 5. Mai. © TZ Fränkische Schweiz/Trykowski