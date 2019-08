Die Wasserwacht im Landkreis Forchheim braucht Hilfe

FORCHHEIM - Die Wasserwacht im Landkreis Forchheim benötigt Spenden, um ein neues Einsatzleiterfahrzeug anzuschaffen. Wie wichtig ist es für die Wasserrettung? Dazu Philipp Nützel, Jugendleiter und Führungskraft im Wasserrettungsdienst, im Gespräch mit den NN.

Philipp Nützel © Foto: Mona Kemmerth



Herr Nützel, wozu braucht die Kreiswasserwacht Forchheim das neue Fahrzeug?

Der jetzige Einsatzleitwagen ist in die Jahre gekommen. Die Reparaturen sind zu teuer und übersteigen den Wert des Fahrzeugs. Deshalb brauchen wir dringend ein neues Fahrzeug. Das kostet 40 000 Euro. Das kann die Kreiswacht Forchheim nur mit Hilfe von Spenden finanzieren.

Warum kostet das Einsatzleitfahrzeug so viel?

Der Einsatzleiter fährt mit diesem Fahrzeug als Erster zur Einsatzstelle. Damit er auch auf unwegsamen Gelände bis zum Einsatzort kommt, braucht es Allradantrieb, außerdem eine hohe Anhängelast, um unsere Motorrettungsboote anhängen zu können. Eines ist zum Beispiel zehn Meter lang mit einem Gewicht von zwei Tonnen. Neueste Funktechnik ist verbaut, um bereits während der Anfahrt mit der Leitstelle und anderen Einsatzkräften Kontakt aufzunehmen.

Um welche Art von Notfällen handelt es sich bei der Wasserwacht meistens?

Die Wasserwacht rückt aus bei Unfällen am und im Gewässer, beispielsweise bei Schiffsunglücken, Unfällen mit Kanufahrern oder bei der Vermisstensuche. Haupteinsatzgebiet ist dabei der Main-Donau-Kanal. Der Einsatzleiter fährt als Erster zur Notfallstelle und steht dabei in Kontakt mit anderen Rettungskräften wie der Feuerwehr. Er entscheidet wie alles abläuft und ist die wichtigste Person für uns. Deshalb ist es auch so wichtig, dass der Einsatzleiter mit seinem Fahrzeug schnell und sicher ankommt.

Spendenkonto der Wasserwacht: IBAN DE 65 7635 1040 0000 0018 00 (Sparkasse Forchheim), Kennwort: EL Fahrzeug Wasserwacht.

