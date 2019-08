Diebstähle und Drogendelikte zum Annafest-Ausklang

Forchheimer Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Rund um das letzte Fest-Wochenenende im Forchheimer Kellerwald hatte die Polizei noch viel zu tun. Vor allem Diebstähle und der übermäßige Alkoholkonsum einiger junger Besucher hielten die Beamten auf Trab.

Am Samstagabend hatte eine 31-Jährige ihr schwarzes Mobiltelefon der Marke Sony für den Zeitraum ihrer Tätigkeit auf einem Keller unter dem Tresen abgelegt. Nach Beendigung der Tagesabrechnung war ihr Handy verschwunden.

Bilderstrecke zum Thema

