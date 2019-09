Doos: Motorradfahrer schwer verletzt

Der 52-Jährige musste dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen - vor 52 Minuten

DOOS - Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag in Doos: Der Fahrer eines VW-Busses hatte den Biker übersehen.

Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert. © nn



Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert. Foto: nn



Am Sonntagnachmittag befuhr ein 42-jähriger VW-Bus-Fahrer die Kreisstraße von Muggendorf nach Doos. An der Dooser Kreuzung hielt er an, um einen Motorradfahrer durchfahren zu lassen. Anschließend fuhr er los und übersah hierbei einen 52-jährigen Yamaha-Fahrer, der in Richtung Albertshof unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde der Kradfahrer schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bayreuth. Die Insassen im VW-Bus blieben alle unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.