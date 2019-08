Dormitz: Madonnen-Gedenkstätte verwüstet

DORMITZ - Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro: Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Madonnen-Gedenkstätte in Dormitz verwüstet

Unbekannte haben in der Gedenkstätte gewütet. Foto: Symbolbild: dpa



Bislang unbekannte Täter haben wieder an der Madonnen-Gedenkstätte auf dem Kirchberg gehaust. Nachdem sie bereits im Mai und Anfang August Laternen zerstört hatten, randalierten sie dort in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut. Sie beschmutzten die Madonnenstatue und deren Sockel, kletterten an ihr herum und steckten ihr eine Flasche in den Mantel. Außerdem zerstörten sie eine Sitzbank und zerschlugen mehrere Glasflaschen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Straftäter nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon (09191)7090-0 entgegen.

