Weil er mit seinem Auto zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs war, verlor ein Mann in der Nacht auf Samstag die Kontrolle über seinen Wagen und krachte damit beim Abbiegen in ein weiteres Fahrzeug.

Am Donnerstag hat sich gegen 17 Uhr in der Bergstraße in Trailsdorf ein Unfall ereignet. Der 50-jährige Fahrer eines Klein-Lkw bremste in einer leichten Rechtskurve ab, kam bei regennasser Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem Honda.