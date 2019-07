Drei Verletzte: Kleinlaster und Honda kollidieren in Trailsdorf

Unfall ereignete sich auf regennasser Fahrbahn - vor 6 Stunden

TRAILSDORF - Am Donnerstag ist es gegen 17 Uhr bei Trailsdorf zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen. Ein Kleinlaster und ein Honda kollidierten.

Bei dem Unfall wurden die drei Unfallbeteiligten aus Forchheim und dem Landkreis Bamberg leicht verletzt. © NEWS5 / Merzbach



Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Bergstraße ereignete. Der 50-jährige Fahrer eines Klein-Lkw aus dem Landkreis Bamberg bremste in einer leichten Rechtskurve ab, da ihm ein Honda, besetzt mit zwei Personen, entgegenkam.

Der Kleinlaster geriet aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 50-jährige Fahrer des Klein-Lkw sowie der 59-jährige Honda-Fahrer und seine 56-jährige Beifahrerin aus Forchheim wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

