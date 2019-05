Ebermannstadt: 16-jähriger Mofafahrer will fliehen, Polizist hält ihn fest

Polizei will Mofafahrer an roter Ampel kontrollieren - Plötzlich gibt der 16-Jährige Gas - vor 30 Minuten

EBERMANNSTADT - Beamte der Polizei Ebermannstadt haben einen Mofafahrer im Bereich des Kirchenplatzes kontrollieren wollen. Als ein Polizist den 16-Jährigen an der roten Ampel anhalten wollte, gab dieser plötzlich Gas.

Da der Mofafahrer an einer roten Ampel verkehrsbedingt hielt, entschloss sich ein Beamter auszusteigen und ihn auf die Kontrolle hinzuweisen. Der jugendliche Fahrer gab nach diesem Hinweis plötzlich Gas und wollte fliehen. Doch der Polizist hielt den Fahrer fest und konnte ihn so an der Flucht hindern.

Kurze Zeit später gab der 16-Jährige zu, dass das Mofa frisiert ist und eine Endgeschwindigkeit von knapp 70 km/h erreicht. Einen Führerschein hierfür besitzt er nicht.

Die Polizei hat die Weiterfahrt unterbunden und das Zweirad für weitere verkehrstechnische Untersuchungen sichergestellt. Gegen den Jugendlichen hat die Polizei ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet.