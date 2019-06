Ebermannstadt ist am Sonntag im Bayerischen Fernsehen zu sehen

Bayerisches Fernsehen stellt Seminar der katholischen Landvolkshochschule vor - 08.06.2019 19:43 Uhr

EBERMANNSTADT - Ebermannstadt ist im Fersehen zu sehen: Der Bayerische Rundfunk berichtet über ein Seminar der katholischen Landvolkshochschule, das in Bayern einmalig ist.

Landwirtschaft in der Fränkischen Schweiz (Symbolbild): Tipps für Bio-Bauern gibt ein Seminar der katholischen Landvolkshochschule, über das auch das Bayerische Fernsehen berichtet. © Tom Schneider



Biobauern im TV: Die Frankenschau des Bayerischen Fernsehens blickt am Sonntag, 9. Juni, in Richtung Feuerstein. Dort will ein in Bayern einmaliges Seminar, der „Feuersteiner Intensivkurs“ der katholischen Landvolkshochschule , jungen Bio-Landwirten und Hofnachfolgern Orientierung bieten.

Die Sendung startet um 17.45 Uhr. Weitere Themen: Wakeboarden am Brombachsee, fränkische Pfingstbräuche, das Antonia-Werr-Zentrum in Unterfranken, Porträt einer Feldgeschworenn und Güterverkehr anno dazumal.

