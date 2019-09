Ebermannstadt: Klinik-Ärzte kümmern sich um Infarkt-Patienten

Acht Kardiologen stehen im Ernstfall in der Klinik Fränkische Schweiz bereit - vor 29 Minuten

EBERMANNSTADT - Auch nach der Fusion des Klinikums Forchheims mit der Klinik Fränkische Schweiz in Ebermannstadt werden Herzinfarkte in Ebermannstadt behandelt.

Heftige Schmerzen in der Brust können auf einen Herzinfarkt hindeuten. © dpa



Heftige Schmerzen in der Brust können auf einen Herzinfarkt hindeuten. Foto: dpa



Herzinfarkte werden auch nach der Fusion der Häuser Forchheim und Ebermannstadt weiterhin in Ebermannstadt behandelt. Für die Kardiologie am Standort in Ebermannstadt ist Chefarzt Dr. Samir Murad zuständig.

"Die Kardiologie und damit alles, was das Herz betrifft, bleibt unverändert in Ebermannstadt bis sämtliche Umbaumaßnahmen, die mit der Klinikfusion einhergehen, abgeschlossen sind", sagt er. "Wir sind hier weiterhin zuständig für die rasche Behandlung von allen Arten von Herzinfarkten." Ein Team von acht Kardiologen stehe für den Ernstfall bereit. Bei einem Herzinfarkt seien die ersten drei Stunden nach Auftreten entscheidend. Werde innerhalb der ersten Stunde behandelt, könne das Herz oft vor größeren Schäden bewahrt werden.

Im Durchschnitt gebe es drei akute Herzinfarkte pro Woche, die in Ebermannstadt notfallmäßig therapiert werden.