Ebermannstadt: Mit Polizeipferden auf der Suche nach Vermisstem

57-Jähriger seit Dienstagabend vermisst - Polizei bittet um Hinweise - vor 12 Minuten

EBERMANNSTADT - Seit Dienstagabend wird ein 57-Jähriger aus dem Großraum Ebermannstadt vermisst. Zahlreiche Einsatzkräfte, ein Hubschrauber, eine Hundestaffel und jetzt auch Polizeipferde suchen seitdem nach dem Mann.

Mit Pferden sucht die Polizei unter anderem im Forchheimer Kellerwald nach dem Vermissten. © Symbolbild: Alexander Brock



Der Vermisste wurde zuletzt am Dienstagabend gesehen, als er mit einem blau-schwarzen Damenfahrrad, Marke „Pegasus“, nahe Kirchehrenbach unterwegs war.

Zahlreiche Polizeieinsatzkräfte suchten in der Folgezeit mit Diensthunden und einem Polizeihubschrauber im Großraum Ebermannstadt und den dortigen Waldstücken nach dem Mann. Am Donnerstag wurde mit einer Rettungshundestaffel sowie Polizeipferden, unter anderem im Bereich des Forchheimer Kellerwaldes, die Suche fortgesetzt.

Der Mann ist 182 Zentimeter groß und schlank, hat graue Haare mit Stirnglatze und ein „Ziegenbärtchen“. Er trägt zudem eine Brille. Zudem dürfte der Gesuchte einen schwarzen Rucksack der Marke „Adidas“ mit sich führen.

Personen, die Hinweise auf den Verbleib des 57-Jährigen geben können, melden sich bei der Polizei Ebermannstadt unter der Telefonnummer (09194)7388-0.

bhe