Ebermannstadt: Nach 68 000 Schulstunden ist Schluss

Alle 109 Abiturienten des Gymnasiums Fränkische Schweiz haben ihr Zeugnis in der Tasche. - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Am Gymnasium Fränkische Schweiz (GFS) haben alle Abiturienten das Zeugnis zur allgemeinen Hochschulreife in der Tasche: Jahrgangsbeste ist Charlotte Gottschlich mit der Note 1,0. Es folgen Josephine Männlein und Julian Voll mit 1,1 und Yannick Hecker mit einem Notendurchschnitt von 1,3.

Jahrgangsbeste ist mit Note 1,0 Charlotte Gottschlich, es folgen Josephine Männlein und Julian Voll mit 1,1 und Yannick Hecker (1,3). Mit der Lehrerschaft gratulierten Landrat Hermann Ulm (CSU), Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE), der CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann und Schulleiter Siegfried Reck (li.). © Foto: Marquard Och



Jahrgangsbeste ist mit Note 1,0 Charlotte Gottschlich, es folgen Josephine Männlein und Julian Voll mit 1,1 und Yannick Hecker (1,3). Mit der Lehrerschaft gratulierten Landrat Hermann Ulm (CSU), Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE), der CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann und Schulleiter Siegfried Reck (li.). Foto: Foto: Marquard Och



Drei Güter, die schon bei den Hohepriestern im Ägypten vor 5000 Jahren größte Bedeutung hatten, gab Schulleiter Siegfried Reck den "Reifegeprüften" auf den Lebensweg mit: Es gelte Weisheit zu finden, gerecht zu bleiben und die Freiheit zu genießen.

Locker moderierte Konrektor Michael Schneier die Abschlussfeier in der Stadthalle. "Es gibt nur eines was auf Dauer teurer kommt als Bildung, keine Bildung", machte er mit dem ersten Satz deutlich – das traf auf ungeteilten Beifall.

"Standing Ovations" begleiteten das Defilée der festlich gewandeten jungen Damen und der Jungs im " feinen Zwirn". "Somewhere over the rainbow", damit traf der Musikus und "mitgeprüfte" Lionell Busboom den richtigen Ton für den "Aufbruch zu neuen Ufern".

Glückwünsche an die gesamte GFS-Familie übermittelte namens des Landkreises Landrat Hermann Ulm (CSU): "Angesichts der Baustellenerfahrung während der mehrjährigen Sanierung haben Sie beste Voraussetzungen für das Durchhaltevermögen an der Uni, aber ich freue mich auch über die Verankerung in der Heimat und eine spätere Rückkehr - mit Gottes Segen – der Landkreis ist stolz auf Sie", unterstrich der Kreischef.

Mit vielen Abiturienten persönlich bekannt, hatte Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) eine Umfrage zum Inhalt ihrer Rede gestartet; kurz muss sie sein, lauteten die Antworten. Fünf Minuten erbat sich Meyer für die Gratulation zum höchsten Schulabschluss in Deutschland.

Im Ergebnis stand: "Ich wünsche Mut, das Vielleicht bei den Entscheidungen zu überwinden, zur Nutzung der eigenen Talente den Vergleich mit anderen auf die Seite zu stellen und mit der Kraft der Jugend den Wandel zum Positiven in Gesellschaft und Wirtschaft anzustoßen. Genießen Sie heute den Zauber des Augenblicks," betonte die einstige GFS-Absolventin, Mutter und Stadtobere .

Der CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann mahnte die Abiturienten, "wichtiger als das was auf dem Konto steht, sind Freunde und am Ende des Tages das nötige Gottvertrauen, wenn Menschen Ihnen die Welt erklären wollen". An die Schülermitverwaltung überreichte er ein Kuvert– das "in Maßen" das Annafest beinhaltete.

Bilderstrecke zum Thema Lange Kleider, feiner Zwirn: Ebser Gymnasiasten feiern Abitur Alle 109 Abiturienten des Ebser Gymnasiums Fränkische Schweiz haben das Zeugnis zur allgemeinen Hochschulreife in der Tasche. Jahrgangsbeste ist mit Note 1,0 Charlotte Gottschlich, es folgen Josephine Männlein und Julian Voll mit 1,1 und Yannick Hecker (1,3). Mit Eltern und Lehrerschaft gratulierten Landrat Hermann Ulm (CSU) Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) und der CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann. Schulleiter Siegfried Reck gab den Entlassschülern mit auf den Lebensweg: Es gelte Weisheit zu finden, gerecht zu bleiben und die Freiheit zu genießen.



Zur Verleihung der Ehrenpreise in Mathe, heuer bekanntlich die höchste Abiturhürde, in Physik und Biologie kamen die Vorsitzende des Elternbeirats, Maria Zöbelein und vom "Freundeskreis" Nina Behr, mit vollen Händen auf die Bühne.

Fein gebettet in die Songs "Save tonight"- "Wonderful world" war die Rede von Siegfried Reck an die Eltern und ihre nun flügge gewordenen Töchter und Söhne. Ausdrücklichen Dank richtete der Oberstudiendirektor an die Oberstufenkoordinatorin Steffi Nickolai, die den Schülern manchen Stolperstein aus dem Weg geräumt hatte sowie an den Vorgänger-Rektor Erhard Herrmann. Das Gymnasium habe es ermöglicht zu lernen, zu leben, zu lieben und zu lachen — auf der anderen Seite habe sich der gesamte Jahrgang bei Projekten und Veranstaltungen immer wieder in den Dienst der Gemeinschaft gestellt.

"Danke sage ich für das was sie für die Schule getan haben", richtete Reck an die Hauptpersonen des Tages, nicht ohne zu ermuntern: "Bleiben Sie arbeitslüstern, werden Sie freizeitscheu und begreifen Sie, dass es sinnvoller ist, kleine Dinge zu tun, als sich große Taten nur vorzunehmen." Ganz im Sinne der alten Ägypter nannte der Schulleiter Weisheit, Gerechtigkeit und Freiheit als erstrebenswerte Ziele und wünschte Glück, Gesundheit und Erfolg für die Lebenswege.

Das letzte Wort blieb nach 68 000 Unterrichtsstunden den Schülersprecherinnen Carina Drummer und Selina Faniq; erfahren haben Sie dabei: "Die Lehrkraft hat immer Recht." Daraus kreierten sie das Motto: "Halt dich raus, dann kommst in nix nei."

Mehr Bilder unter www.nordbayern.de/forchheim

MARQUARD OCH