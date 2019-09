Ebermannstadt: Nachfolger für Heimatcafé in Startlöchern

EBERMANNSTADT - Nach fünf Jahren ist Schluss. Das Heimatcafé am Oberen Tor in Ebermannstadt zieht nach Nürnberg um und verlässt den Standort in der Fränkischen Schweiz. Überraschend kam das für den Besitzer nicht.

Das Heimatcafé ist Geschichte in Ebermannstadt. © Patrick Schroll



„Nach fünf Jahren war klar, dass das Projekt endet“, sagt Thomas Merz, Ebermannstädter und Geschäftsführer der Firma act.3 GmbH, die das Café betreibt. In Ebermannstadt brachte Merz mit seinem Konzept Café und Sportladen zusammen. Das ist in den vergangenen Jahren geglückt, sagt Merz. „Die Branche ist keine einfache, aber nach drei Jahren haben wir uns in Ebermannstadt etabliert.“ Merz wollte den Standort nicht verlassen, ohne sich um einen Nachfolger zu kümmern.

Den hat er mit Martin Vierling gefunden.

Sein Herz schlägt für Ebermannstadt

Der 35-jährige Ebermannstädter, Ex-Stadtrat und Geschäftsführer der gleichnamigen Ebermannstädter Firma, lässt seinen Traum wahr werden. „Ich hatte ein Leben lang schon ein Faible dafür, etwas in der Gastro-Branche zu machen“, sagt er im Gespräch mit den NN. Gleichzeitig schlägt sein Herz für seine Heimatstadt. „Es war mein Ziel, dass das Café mit dem besonderen Charme in der Stadt erhalten bleibt.“

Vierling habe das Heimatcafé über die Jahre kennen und schätzen gelernt. Sein Nachfolger, das „Mahlwerk Café Bistro“, soll auf dem bisherigen Konzept aufbauen. „Der Flair bleibt weitestgehend erhalten, wir bringen aber auch Neues mit.“ Hinter dem Namenszusatz Bistro versteckt sich ein schnelles Mittagessen für Schüler oder Arbeitnehmer, für Kinder kommt ein Spielbereich dazu, damit Eltern in Ruhe die von Baristas zubereiteten Kaffeegetränke genießen können. Jeder Mitarbeiter erhält einen Barista-Kurs, so Vierling. Ansonsten bleibt es bei einer kleinen Frühstückskarte mit Buffet sonntags und feiertags.

Mit integriertem Fanshop

Während Vierling als Gesellschafter hinter der Idee des Vorhabens steckt, steht Bettina Nagengast als Geschäftsführerin hinter der Theke. Die Weilersbacherin wird für die Gäste kein unbekanntes Gesicht sein, sie arbeitete bereits im bisherigen Café. „Das Personal wird größtenteils übernommen“, sagt Merz. Noch sucht Nachfolger Vierling eine Vollzeitkraft.

Die Idee des Heimatcafés lebt in Nürnberg weiter. Am Josephsplatz eröffnet Merz ein Café mit einem integrierten Sportladen und 1. FC Nürnberg Fanshop.

Beim Blick zurück auf die Zeit in Ebermannstadt schaut Merz auf Höhen und Tiefen. Gerade die Fest- und Biergartenzeit in der Fränkischen Schweiz sei für das Café keine einfache gewesen. Vierling sieht im Standort außerhalb des Stadtkerns nicht nur den Vorteil vieler Parkplätze: „Ab vom Schuss zu sein bedeutet auch, einmal ein bisschen lauter feiern zu können.“

Am Samstag, 14. September, 9 Uhr, ist die Eröffnung von Mahlwerk geplant, bis dahin soll der Gartenbereich noch auf Vordermann gebracht werden.