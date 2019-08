Ebermannstadt: Nacht der offenen Sternwarte

Vorträge und Informationen am Feuerstein - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Am Feuerstein in die Ferne gucken: Das geht am Samstag, 31. August, wenn die Sternwarte bis 23 Uhr geöffnet hat.

Sternengucker aufgepasst: Am Samstag öffnet die Sternwarte am Feuerstein. © colourbox



Sternengucker aufgepasst: Am Samstag öffnet die Sternwarte am Feuerstein. Foto: colourbox



Sterngucker aufgepasst: Am Samstag, 31. August, öffnet die Sternwarte am Feuerstein von 18 bis 23 Uhr zur Nacht der offenen Tür.

Bis kurz vor Sonnenuntergang kann die Sonne beobachtet werden, in der Dämmerung kann man die Planeten im Teleskop bestaunen. Fachleute zeigen und erklären die Sternbilder. Später, wenn es dunkel ist, können im Teleskop weitere Objekte wie Sternhaufen, Supernova-Überreste und Galaxien beobachtet werden.

Außerdem gibt es zahlreiche Vorträge im Laufe des Abends, um 18.15 Uhr dreht sich alles um "Unser Planetensystem), ab 19.15 Uhr um den "Himmel über dem Feuerstein", und 20.15 Uhr geht es um "Sternschnuppen".

Im Eintritt von fünf Euro ist ein Freigetränk enthalten. Anfahrt: Die Zufahrt zur Sternwarte ist für Autos gesperrt. Bitte am Parkplatz des Flugplatzes parken und die letzten 500 Meter zu Fuß zur Sternwarte laufen.