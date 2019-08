Ebermannstadt: Polizei macht gesuchten Motorradfahrer dingfest

46-Jährigen mit zwei Haftbefehlen erwischt - In die JVA Nürnberg eingeliefert - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Am Samstag hat der Motorradclub Chapter Riverside in Ebermannstadt, in der Nähe des Bahnhofes, die Eröffnung seines Vereinsheims gefeiert. Sicherheitshalber kontrollierte die Polizei im Vorfeld der Veranstaltung einige der geladenen Gäste, die in der Umgebung mit ihren Maschinen unterwegs waren. Den Beamten gelang ein prompter Treffer.

Die Einweihung des neuen Vereinsheims ging nach hinten los (Symbolbild). © Hauke-Christian Dittrich/dpa



Vier Verstöße gegen das Waffengesetz wurden festgestellt gegen die Betroffenen wird ermittelt. Ein Gast aus Österreich (46) hatte gleich zwei Haftbefehle vorzuweisen. Er wurde festgenommen und dem Amtsgericht vorgeführt, das die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Nürnberg anordnete.

Einer der Besucher, ein 37jähriger Niederbayer, hatte Drogen dabei, die sichergestellt wurden. Er erhielt eine Strafanzeige aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes.