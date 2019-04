Ebermannstadt sucht Namen fürs Familienzentrum

Stadt schreibt Wettbewerb für die Einrichtung am Hasenberg aus

EBERMANNSTADT - Namenswettbewerb: Die Stadt ist auf der Suche nach einem Namen für die neue Begegnungsstätte am Familienzentrum Hasenberg in Ebermannstadt Am 19. Mai wird die Begegnungsstätte am Familienzentrum Hasenberg in der Feuersteinstraße 11 öffnen.

Das sanierte Gebäude soll zukünftig als multifunktionaler Bereich des Familienzentrums dienen und Heimstatt sowie Anlaufstelle für Kultur- und Sozialeinrichtungen sein. Für die sanierten Räumlichkeiten sucht die Stadt Ebermannstadt in Kooperation mit dem Zentrenmanagement noch einen passenden Namen.

Vom 1. bis zum 14. Mai wird deswegen ein Namenswettbewerb durchgeführt. Alle Bürger sind eingeladen sich daran zu beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Gewinn locken zwei Eintrittskarten über eine kostenpflichtige Veranstaltung (Konzert, Lesung oder ähnliches), die in der Begegnungsstätte am Familienzentrum Hasenberg stattfinden wird.

Nähere Informationen zum Wettbewerb unter https://www.zentrenmanagement-ebs.de/index.php/namenswettbewerb