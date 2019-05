Ebermannstadt: Tag der offenen Tür in der Musikschule

EBERMANNSTADT - Zuhören und Saxophon, Trompete, Klavier, Schlagzeug, Gitarre, Djembe, Marimba oder doch Querflöte — Vielleicht aber auch Singen, Tanzen und Spielen in einem Musicalkurs, im Chor, einer Band, einem Ensemble oder doch im Orchester? Am Sonntag, 19. Mai, öffnet die Musikschule Ebermannstadt ihre Türen und lädt von 14 bis 17 Uhr zum Informationstag in die Grund- und Mittelschule Ebermannstadt in der Schulstraße 10 ein.

Insgesamt 25 Lehrer unterrichten an der Musikschule Ebermannstadt. Mit dabei ist auch Musiklehrerin Angela Leal Rojas, hier mit ihrem Geigenensemble. Foto: Musikschule



Während des gesamten Nachmittags dreht sich das "Instrumentenkarussell" in den verschiedenen Unterrichtsräumen und lädt die Kinder und Jugendlichen zum Mitmachen ein – hier wird gesungen, getanzt, getrommelt – die vielfältigen Instrumente wollen kennengelernt, angefasst und vor allem auch einfach ausprobiert werden. Aber auch das Zuschauen und Zuhören soll Spaß machen. Die Musiklehrer informieren außerdem über das breitgefächerte, qualifizierte Angebot und die individuellen Möglichkeiten. Aber auch Fragen zum Unterricht werden beantwortet.

Um 15 Uhr verspricht "Die EBSer Klangstraße" ein außergewöhnliches Konzert in der Schulaula. Außerdem können die Kinder die Musikpädagogen persönlich kennen lernen und Fragen stellen.

In der Cafeteria werden Kaffee, hausgemachte Kuchen und Erfrischungsgetränke angeboten.