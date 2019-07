Zum nunmehr vierten Mal fand am Wochenende das Barockfest in Gößweinstein im romantischen Pfarrgarten statt. Dafür schmissen sich die Teilnehmer in aufwendige, barocke Kleider, die alle Blicke auf sich zogen. Höhepunkte der Festlichkeiten waren der Feuerzauber und das Lichterspektakel am Samstagabend sowie das Barockkonzert mit Gesang und Tanz im Pfarrsaal am Sonntagnachmittag. © Thomas Weichert