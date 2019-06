Effeltrich mischt Tischtennis-Transfermarkt auf

Der Drittligist holt sich erneut internationalen Duft ins Aufgebot - vor 58 Minuten

EFFELTRICH - Um gegenüber der hochklassigen Konkurrenz auch im dritten Drittliga-Jahr zumindest die theoretische Chance auf den Klassenverbleib zu wahren, hat Teammanager Jürgen Weninger erneut seine Beziehungen spielen lassen und externe sportliche Verstärkungen in die Hochburg des Landkreises Forchheim gelotst.

Ägyptens U21-Meister Aly Ghallab schlägt bis zum Jahreswechsel für Effeltrich auf.



Drei Wochen nach Ende der Wechselfrist erhielt die DJK-SpVgg Effeltrich die Spielgenehmigungen für Aly Ghallab und Ryu Hiruta. Mit der Doppelverpflichtung geht eine Verschiebung der personellen Ausrichtung einher, die wechselnde Köpfe in der Rolle des Spitzenakteurs vorsieht. So soll dem bisherigen slowakischen Frontmann Martin Guman in der ersten Saisonhälfte der Ägypter Aly Ghallab, amtierender U21-Meister seines Landes, zur Seite stehen. Während Ghallab für drei Monate im Sportzentrum von Bad Aibling wohnt und trainiert, sollen die Praxisaufgaben in der 3. Bundesliga die eigenen Karriereperspektiven verbessern.

Aus dem bisherigen Mannschaftsgerüst bleiben die Stammkräfte Marius Zaus und Alexander Rattassep erhalten. In der Rückrunde erhoffen sich die Effeltricher die Rückkehr von Yutaka Kashiwa, der in der abgelaufenen Saison als Teilzeit-Joker glänzte. Weil der neuerliche Deutschland-Aufenthalt des Studenten noch unklar ist, steht mit Ryu Hiruta ein japanischer Landsmann als Vertretung parat. Der 19-Jährige gehört wie Kashiwa der Trainingsgruppe des Bundesligisten Bad Königshofen an. Dorthin zieht es auch Altmeister Martin Jaslovsky, der Publikumsliebling will beim Kooperationspartner den Aufstieg der zweiten Garde in die Regionalliga unterstützen. Nicht nur aufgrund dieses menschlichen Verlustes kündigt Teammanager Jürgen Weninger ein "großes Experiment" an.

