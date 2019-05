Eggolsheim: Basketballer klären Trainer- und Liga-Fragen

DJK Eggolsheim II nimmt Aufstiegsrecht wahr und geht in die Bezirksliga - vor 53 Minuten

EGGOLSHEIM - Nachdem die DJK Eggolsheim die Saison auf dem 10. von 12. Plätzen bei nur fünf Siegen abschließen konnte, war man in der Abschlusstabelle mit Ach und Krach noch auf einem Nichtabstiegsplatz gelandet.

Der neue Trainer der Eggolsheimer Bezirksligamannschaft, Konstantin Roppelt, bei seinem Trainingsbeginn. Foto: Roppelt



Bis Ende Mai mussten die Eggolsheimer noch bangen, nicht doch noch abzusteigen, was nun zum Glück nicht mehr eingetreten ist. Nach Saisonabschluss hat sich Patrick Loskarn dazu entschieden, die Erste nicht weiter zu trainieren. Dazu war bereits vor Saisonabschluss klar, dass Rodelio Arcilla und Jan Nagengast berufs- und familienbedingt kürzer treten müssen und nicht weiter spielen werden. Ebenso bekannte sich Konstantin Roppelt dazu, nächste Saison berufsbedingt selbst gar nicht mehr zu spielen und den Fokus in das Trainer- und Schiedsrichteramt zu legen. So trainiert er nun die zweiten Herren.

Der Meister der Basketball-Bezirksklasse 2018/19, die DJK Eggolsheim II, nimmt derweil ihr Aufstiegsrecht war und geht nächstes Jahr das Abenteuer Bezirksliga an. Eggolsheims Zweite spielt nächstes Jahr also in der Bezirksliga Oberfranken – wo Derbys mit dem TSV Ebermannstadt warten. Vom letztjährigen Erfolgskader steht lediglich Eigengewächs David Schwarzmann nicht mehr zur Verfügung.

Nach Trainer- und Spielerverlust war für die Erste lange nicht klar, ob man nicht sogar freiwillig eine Liga darunter antritt, weil nur noch acht Spieler zur Verfügung standen. Daraufhin traf sich die Eggolsheimer Abteilungsleitung und Teammanager Oliver Jäger mit dem Bamberger Trainerurgestein Sepper Wolfschmitt und einem potentiellen Trainerkandidaten und erarbeiteten zusammen eine sehr gute Lösung für die kommende Saison. Die DJK Eggolsheim wird in nächster Saison eine Art Joint Venture mit dem TTL Bamberg bilden.

Da TTL Bamberg 2 diese Saison aus der Bayernliga abgestiegen sind, werden 4-5 Spieler in der Bayernliga in Eggolsheim auflaufen und mit Doppellizenz auch Regionalliga für TTL Bamberg 1 spielen. Zudem stellt der TTL den jungen und dennoch erfahrenen Trainer Carsten Richter an die Seitenlinie von Eggolsheim. Für beide Vereine stellt sich das als eine sehr gute Lösung dar. Während Eggolsheim somit seinen Bayernligakader komplettieren kann und einen Trainer hat, können die TTL’ler Noch-Jungendspieler weiterhin viel Bayernligaerfahrung und Spielzeit sammeln.

Der neue Trainer Carsten Richter ist seit mehreren Jahren schon beim TTL Bamberg als Trainer aktiv. Zuletzt hat er zusammen mit Sepper Wolfschmitt die Bayernligamannschaft des TTL Bamberg ab Saisonmitte übernommen und steht ihm auch manchmal in der Regionalliga zur Seite. Auch wurde er diese Saison mit seiner U18 bayerischer Vizemeister. Bei den Eggolsheimer Jungs hat er sich bereits persönlich vorgestellt und wird zusammen mit den TTL’ler nach Pfingsten mit dem gemeinsamen Training beginnen.

Für die DJK werden nächste Saison sicher Nico Winkler, David Schwarzmann, Max Rahm, Elias Schuler, Julian Roppelt, Felix Hümmer und Alexander Roppelt an den Start gehen. Timo Amon wird nach einem Auslandssemester erst im Dezember wieder zum Team zustoßen. Niklas Möhrlein ist derzeit noch unsicher, eventuell studiert er in Köln weiter. Auch Hagen Rothe ist nach wie vor in Bad Windsheim und wird es kaum zu Trainings schaffen. Aus der Jungend wird weiterhin Matthias Pfister ins Training kommen und man versucht noch weitere Jungendspieler mit ins Training zu nehmen. Die Spieler des TTL’s werden noch gesondert vorgestellt.

Für Eggolsheim stellt das eine optimale Lösung dar, zumal meist das Problem die Trainingsbeteiligung war. So hat man oft berufs- oder krankheitsbedingt keine 10 Leute ins Training bringen können. Dies soll sich diese Saison auf jeden Fall ändern und legt schon mal einen guten Grundstein für die kommende Saison.