Eggolsheim: Baustellenräuber machten fette Beute

Arbeitsgerät im Wert von 11.500 Euro mitgenommen - 18.05.2019 13:24 Uhr

EGGOLSHEIM - Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag auf Freitag bislang noch unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Eggolsheim in einen Rohbau eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Arbeitsgeräte im Wert von 11.500 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt.

Polizei © Symbolbild/dpa



Die bislang unbekannten Täter stiegen dabei über ein aufgehebeltes Fenster ins Gebäude ein und nahmen Akkuschrauber, Winkelschleifer, Lasermessgeräte, Sägen, etc. mit. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19 und 7 Uhr.

Ihrer Beute trugen die Langfinger zunächst zu Fuß über ein Feld in Richtung der etwa 100 Meter vom Tatort entfernten Bahnlinie, von wo aus sie den weiteren Abtransport mit einem Fahrzeug erledigten.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Forchheim übernahmen die Sachbearbeitung und fragen in diesem Zusammenhang: „Wer hat verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Bahnhofstraße oder entlang der Bahnlinie beobachtet?“ Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon (09191) 70900 entgegen.

nn