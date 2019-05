Eggolsheim: Diebe erbeuten 70 Handys und Tablets

Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro geklaut - Kripo sucht Zeugen - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - Rund 70 Mobiltelefone und Tablets erbeuteten Unbekannte am Wochenende bei einem Einbruch in ein Geschäft im Gewerbegebiet südlich von Eggolsheim. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Demnach ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Montag, 5.20 Uhr. Dabei drangen die Täter über ein eingeschlagenes Fenster in den Reparaturbereich der Firma in der Straße "In der Büg" ein. Dort klauten sie sämtliche Handys und Tablets im Wert von mehreren tausend Euro und entkamen unerkannt. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefon (0951) 9129-491 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

