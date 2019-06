Eggolsheim: Schleuse 94 erhält Denkmalschutzmedaille

Bürgermeister und Förderverein in München für ihr Engagement gewürdigt - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - In Eggolsheim haben Gemeinde und ehrenamtlich engagierte Bürger gemeinsam die Schleuse 94 des Ludwig-Donau-Main-Kanals instand gesetzt. Sie ist eine von ehemals 100 Schleusen entlang des im 19. Jahrhundert zwischen Kelheim und Bamberg errichteten Kanals. Dafür gab es nun die Denkmalschutzmedaille 2019.

Erhalten hat sie der Markt Eggolsheim und der Förderverein Schleuse 94 aus den Händen von Bayerns Kunstminister Bernd Sibler und im Beisein von Generalkonservator Prof. Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, in München - für das "herausragende Engagement um die Denkmalpflege".

Während viele Schleusen seit der Stilllegung des alten Ludwig-Donau-Main-Kanals in den 1950er Jahren zurückgebaut wurden, blieb die Nummer 94 stets erhalten. Doch auch sie litt zunehmend unter der Witterung, dem Pflanzenbewuchs und nicht zuletzt unter Vandalismus.

Die Schleuse 94 in Eggolsheim wurde 2014 unter Hochdruck saniert: Schwere Sandsteinblöcke werden in das Bauwerk eingefügt und ein Info-Pavillion wird an der früheren Stelle des Schleusenwärterhäuschens aufgestellt.