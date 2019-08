Egloffstein: Im Freibad gibt`s Cocktails an der Bar

Mit Bob Marley-Klängen in den Sonnenuntergang - vor 1 Stunde

EGLOFFSTEIN - Zahlreiche Besucher tummelten sich beim Karibiktag im Egloffsteiner Freibad.

Einige Besucher hatten sich sogar "karibisch" gekleidet. © Foto: Rolf Riedel



Von der Karibik bis nach Egloffstein war es am Samstag nicht weit: Das Beckenwasser hatte Badewasser-Temperatur von 28 Grad, die Außentemperatur hatte sich angepasst und so nutzten viele Schwimmerinnen und Schwimmer den Sprung in das Wasser des Freibads. Ein reichhaltiges Kuchenbuffett und die Bar mit exotischen Drinks sorgten beim Karibiktag für Gaumenfreuden. Auch die karibischen Eintöpfe fanden ihre Esser, das Hühnchencurry und das vegane Risotto erhielten viel Lob. Das Wetter hielt, karibische Klänge und Songs von Bob Marley im Hintergrund vervollkommneten die Illusion von der Karibik.