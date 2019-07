Egloffstein: Seniorin übersieht Schulbus

EGLOFFSTEIN - Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne hat eine 84-jährige Frau am Donnerstagmorgen in Egloffstein einen herannahenden Schulbus mit rund 20 Kindern an Bord übersehen.

Am Donnerstagmorgen wollte eine 84-jährige Fahrerin eines Suzuki auf der Staatsstraße von Egloffstein kommend nach links in die Bundesstraße einbiegen. Gleichzeitig näherte sich aus der gleichen Richtung ein Schulbus, der mit über 20 Kindern besetzt war. Die Seniorin hielt zwar an, übersah aber vermutlich aufgrund Sonneneinstrahlung den Bus. Sie fuhr an und stieß mit dem Bus seitlich zusammen, so dass das Sicherheitsglas an der hinteren Bustür zerbrach. Bei dem Anstoß verletzte sich die Autofahrerin leicht. Die Insassen des Schulbusses blieben trotz herumfliegender Glassplitter unverletzt und konnten mit einem Ersatzbus den Weg zur Schule fortsetzen. Am Auto entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf über 20<ET>000 Euro. Zur Beseitigung des über 20 Meter langen Splitterfeldes wurde die Straßenmeisterei alarmiert.

