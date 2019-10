Egloffsteiner Grundschule hat eine neue Leiterin

EGLOFFSTEIN - Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde Barbara Gruber von Schulamtsdirektorin Cordula Haderlein offiziell in das Amt der Schulleiterin der Grundschule Egloffstein eingeführt.

Von links: Cordula Haderlein, die neue Schulleiterin Barbara Gruber und Bürgermeister Stefan Förtsch. Foto: Gemeinde Egloffstein



Haderlein freute sich sichtlich, dass die Stelle mit „einer erfahrenen, couragierten und engagierten Lehrkraft“ besetzt werden konnte. Gruber war zuletzt als Konrektorin an der Annaschule in Forchheim tätig, vorher war sie an der Grundschule Mittelehrenbach eingesetzt.

Bürgermeister Förtsch begrüßte sie im Namen der Gemeinde und zeigte sich erleichtert, dass ausreichend Bewerber Interesse an der Schulleitung in Egloffstein gezeigt hatten und die Wahl am Ende auf Gruber fiel. Die für alle Beteiligten ist die schwierige Zeit der Vakanz somit beendet.

Barbara Gruber wird neben der Schulleitung auch die Klassenleitung in der zweiten Jahrgangsstufe übernehmen, zudem ist sie als Beratungslehrerin im gesamten Landkreis und in der Personalvertretung des Schulamtsbezirks tätig.