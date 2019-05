Am Montagnachmittag verlor ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf der A73, kurz vor Buttenheim, kollidierte er mit der Mittelleitplanke und verlor seine gesamte Ladung Bohrschlamm. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Bamberg komplett gesperrt werden. Der Grund des Unfalls war ein geplatzter Reifen.

Fröhlich sein und Singen: So könnte man das Motto der Feier zum 90. Geburtstag des Gesangvereins Gemütlichkeit Geschwand bezeichnen. Drei Tage lang dauerte das Fest. Über 20 befreundete Chöre und Musikvereine waren zu Gast und boten dem Geburtstags-Verein zum Teil ein Ständchen. Höhepunkt aber war der große Festzug, der sich am Jubiläums-Sonntag durch den Ort schlängelte.

Springen, Schwingen und immer schön das Gleichgewicht halten: Am Samstag stieg in der Sporthalle der Mittelschule in Neunkirchen am Brand der Gau-Cup 2019 mit rund 200 Turnerinnen aus dem Turngau Süd-Oberfranken. Gastgeber war der TSV Neunkirchen. Hier gibt es die Bilder.