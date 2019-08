Nach 42 Jahren verabschiedet sich Franz Streit aus der Stadtpolitik. Wir haben ein wenig in unserem NN-Bildarchiv gestöbert.

Ob Husky, Labrador, Golden Retriever oder Mischling: Viele Frauchen und Herrchen machen gerne Sport mit ihrem Liebling, nehmen an Zughunderennen teil, nutzen zum Gassigehen Dogwalker-Services oder kaufen Hundezubehör. Auch in und um Forchheim haben sich zahlreiche Menschen den Vierbeinern verschrieben. Wir stellen einige vor.

Sommerzeit ist Genusszeit. Wo könnte es dann schöner sein als in unserer "Genussregion"? Aber auch für sommerlich-sportliche Aktivitäten und Naturfreunde hat der Landkreis Forchheim in der warmen Jahreszeit einiges zu bieten. Wir präsentieren Elf Orte, wo es rund um Forchheim im Sommer am schönsten ist.