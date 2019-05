Erneuter Einbruch bei Weilersbacher Feuerwehr: Teures Retter-Gerät entwendet

Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen nach Vorfall im Februar haben wieder Einbrecher zugeschlagen - vor 1 Stunde

WEILERSBACH - Erneut waren Einbrecher im Gerätehaus der Weilersbacher Feuerwehr am Werk und haben einen hohen Schaden angerichtet - und das trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen nach dem Einbruch im Februar.

Ein Schock für die Weilersbacher Feuerwehr: Erneut haben Einbrecher zugeschlagen und das Gerätehaus in der Hauptstraße in der Zeit vom 19. April bis zum 2. Mai heimgesucht. Wie beim Einbruch am 12. Februar haben die Täter einen Rettungsspreizer mit drei Akkus im Wert von etwa 7000 Euro aus einem Fahrzeug entwendet. Rund 20 Kilogramm wiegt so ein Rettungsgerät.

Um in das Gebäude zu gelangen, haben die Einbrecher laut Polizeiangaben ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgebrochen und ein weiteres Fenster aus Glasbausteinen eingeschlagen. Dabei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bamberg war zur Spurensicherung vor Ort. Die Polizei Ebermannstadt bittet um Zeugenhinweise, Telefon 09194/73880.

Dabei hatte die Feuerwehr bereits nach dem Einbruch im Februar "verschiedene Sicherheitsmaßnahmen" ergriffen, wie sie auf ihrer Facebook-Seite schreibt. Weder angebrachte Gitter an den Fenstern im Erdgeschoss, bei Dämmerung angehende Beleuchtung noch Kameraüberwachung am Gerätehaus hätten abschreckende Wirkung gezeigt. Die Weilersbacher Feuerwehr hofft, dass die Täter dank möglicher Zeugenhinweise ermittelt werden können:

