Am Wochenende 22. und 23. Juni 2019 geht es heiß her auf dem Forchheimer Jahn-Gelände: Am Samstag werden die 90er gefeiert - auf der großen 90er-Tour mit Blümchen, Oli. P und Co. Und am Sonntag gibt Sting sein Open-Air-Konzert vor 12.000 Fans. Wir haben den Arbeitern beim Aufbau auf dem Rasen über die Schultern geschaut. © Anestis Aslanidis