Es wird lecker! Heute steigt das Foodtruck-Festival in Forchheim

Am Wochenende kann im Stadtsüden ausgiebig geschlemmt werden - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die vierte Auflage des Forchheimer Foodtruck Festivals findet auf dem Ausstellungsgelände im Stadtsüden erstmals an zwei Tagen statt: noch bis zum heutigen Sonntag.

Das Foodtruck Festival, hier eine Aufnahme von 2017, findet erneut auf dem Ausstellungsgelände statt, erstmals aber zwei Tage lang. © Archivfoto: Stadt Forchheim



Dazu rollen über 20 Trucks und Foodtrailer an, so der Initiator des Festivals, Jugendbeauftragter Josua Flierl (CSU). Das Festival lädt ein zum pausenlosen Schlemmen im Zeichen des internationalen kulinarischen Genusses. In den Gerichten spiegelt sich die Vielfalt unterschiedlichster Essenskulturen der Welt wieder.

Seit einigen Jahren erleben die rollenden Feinschmeckerküchen einen Boom. Die Veranstaltungen der letzten drei Jahre in Forchheim haben einen Besucherandrang ausgelöst. Somit ist davon auszugehen, dass auch diesmal zahlreiche Streetfood-Freunde kommen werden. Am heutigen Sonntag von 12 bis 19 Uhr gibt es Streetfood auf die Hand, so Veranstalter Miguel Ortega. Auch am gestrigen Samstag wurde hier schon ausgiebig geschlemmt.

Die Foodtrucks kommen aus ganz Deutschland und werden internationale Spezialitäten anbieten. Egal ob Burger, Pulled Pork, Premium Hot Dogs, Gekochtes, Gegrilltes sowie Spezialitäten aus dem Smoker, Burritos oder Veganes: Auf den Speisekarten wird zu finden sein, was man sonst nicht so oft angeboten bekommt.

Mit dabei sind echte Größen der Szene. Neben Deutschlands erstem Foodtruck "RibWich" oder der "Donutfactory", Europas erstem Donuttruck, finden sich auch Foodtrends wie Insekten oder Bubble Waffles wieder. Im Rahmenprogramm wird es neben der musikalischen Unterhaltung durch die Cover-Band "The Honkytones" und Solokünstlerin Anna Paulin eine Kids-Corner mit Hüpfburg, Wasserbälle, Trampoline sowie Kasperletheater geben, ein Biergarten rundet das Vergnügen für die ganze Familie ab, so Josua Flierl. Der Eintritt ist frei.

Folgende Foodtrucks werden außerdem teilnehmen: Black Burrito - FoodTruck & EventCatering (mexican Burritos, Chili con Carne, Quesadillas), CRAZY CHOCO Dreams (Raspelschokolade in Biskuittasche), Donutfactory (Europas #1 Donuttruck), Dr. Bob’s Insektenküche (Insekten-Dschungelprüfung), Hasta la Pasta (Pastaspezialitäten aus Leidenschaft), Imm-Aroy (thailändische Currys, Pad Thai, Som Tam), Jack’s Tasty Foodtrucks (handmade Burgers & HotDogs), JD Eventcatering & Foodtruck (Pirateburger & Fries), Jo’s Philly Cheese Steak (Rinderroastbeef mit Käsesauce), Kitchen MADE (leckere Gourmet HotDogs), KoBo - Korean Bowl (Seoul Street Food), Kreischer’s Kartoffelhütte (Kartoffelchips mit Dip), Küchen Dampf (Käsespätzle vom Brett), Mygreensmile (gesunde Smoothies, Acai Bowl & FroYo), Redflag-bbq (Beef Brisket & Pulled Pork), RibWich-Food. Einfach. Lecker (Deutschlands #1 Foodtruck), Sandybel (Bubble Waffle & Cakepops), Shashamane (Äthiopisch-eritreische Leckerbissen), Spiralkartoffel Streetfood (Spiralkartoffeln in Knusperpanade), Texas Grill Master (Texas BBQ & Spareribs), Wurstdurst Food Truck (Currywurst mit exotischen Saucen).

