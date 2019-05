Europawahl in Forchheim: Wahlbeteiligung gestiegen

In einzelnen Wahllokalen deutet sich eine Quote um die 50 Prozent an - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Qual der Wahl am Tag der Wahl: Noch bis 18 Uhr können auch die Wählerinnen und Wähler in der Stadt und im Landkreis Forchheim ihre Stimme bei der Wahl des Europaparlaments abgeben. Dabei sieht es am späteren Nachmittag danach aus, dass die Wahlbeteiligung der letzten Europawahl im Jahr 2014 übertroffen werden könnte - wenn auch nur leicht.

Stimmabgabe bei der Wahl © Georg Körfgen



977 Wahlberechtigte zählt der Wahlbezirk 14 in der Stadt Forchheim. Er ist einer von 29 Bezirken, in denen heute die Wahlzettel für die Europawahl in die Urnen wandern. Wahllokal ist das Schulungszentrum der Sparkasse in der Klosterstraße. Von Ansturm auf die fünf Wahlkabinen kann dort nicht die Rede sein. Aber das hat wohl auch keiner erwartet. Immerhin lag die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2014 im Landkreis Forchheim bei knapp 45 Prozent.

Trotzdem sind Wahlvorstand Thomas Käding und seine zwei Kolleginnen guter Dinge. Bis auf die erste Stunde zwischen 8 und 9 Uhr morgens, als noch nicht so viel los war, kamen jede weitere Stunde zwischen 30 und 50 Wählerinnen und Wähler, um ihr Kreuzchen zu machen. So kann Käding um kurz nach 16 Uhr mitteilen: "Momentan liegen wir schon über 50 Prozent." 326 Wähler waren da schon vor Ort gewesen. Dazu die 227 Briefwähler des Bezirks. Macht 553 und damit knapp 56 Prozent Wahlbeteiligung.

Ähnlich sieht es im Wahllokal im Waisenhaus aus. Bis 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung etwas unter 50 Prozent. Wahlvorstand Thomas Kmeth zeigt sich zuversichtlich, dass in den folgenden zwei Stunden die 50 Prozent erreicht werden können. "Kurz vor Schluss kommt immer noch ein Schwung", hat er die Erfahrung gemacht. Er muss es wissen, schließlich ist er seit fast 20 Jahren als ehrenamtlicher Helfer bei den Wahlen dabei. Und so weiß er auch: "Die Wahlbeteiligung bei uns liegt immer in der Nähe des Gesamtergebnisses." Ein Ausreißer nach oben oder unten sei das Wahllokal im Waisenhaus nicht.

So ein Wahltag ist immer spannend, meint Thomas Käding. Nicht nur, was die Beteiligung angeht. Auch der Ausgang der Wahl im Bezirk ist nicht vorhersehbar. "Bei uns gibt es viele junge Wähler, aber auch viele Ältere", erklärt er. Dementsprechend gemischt könnte auch das Ergebnis ausfallen. Aber das gibt es erst nach 18 Uhr.

