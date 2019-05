Europawahl in Forchheim: Wahllokale noch bis 18 Uhr auf

Bis zum Mittag zeichnet sich keine übermäßige Wahlbeteiligung ab - vor 18 Minuten

FORCHHEIM - Die Qual der Wahl am Tag der Wahl: Noch bis 18 Uhr können auch die Wählerinnen und Wähler in der Stadt und im Landkreis Forchheim ihre Stimme bei der Wahl des Europaparlaments abgeben. Dabei zeichnet sich zum Mittag noch keine übermäßig hohe Wahlbeteiligung ab.

Die Stimmabgabe in den 42 Wahllokalen ist wie hier im Kinderhaus Don Bosco noch bis 18 Uhr möglich. © Jana Schneeberg



Die Stimmabgabe in den 42 Wahllokalen ist wie hier im Kinderhaus Don Bosco noch bis 18 Uhr möglich. Foto: Jana Schneeberg



Auffalten, scannen, Kreuzchen machen, zufalten, rein in die Wahlurne: Zumindest zeitlich gesehen dürfte die Wahl des Europaparlaments den Forchheimer Wählerinnen und Wählern heute keine Probleme bereiten. Liegt es vielleicht daran, dass es diesmal kaum Schlangen und Wartezeiten gibt? Oder liegt es am mangelnden Interesse an der Europawahl? Oder ist es einfach noch zu früh am Tag für diese Frage? Immerhin sind die Wahllokale in der Stadt und im Landkreis Forchheim bis 18 Uhr geöffnet.

__________________________________________________________

Vor Urnengang: Das sollten Sie heute zur Europawahl wissen.

__________________________________________________________

Ein kurzer Blick ins Archiv zeigt aber: Vor knapp einem halben Jahr, bei der Landtagswahl, war schon gegen Mittag deutlich mehr los. Mancherorts mussten die Wähler tatsächlich Schlange stehen, um ihr Kreuzchen machen zu können. Den Eindruck bestätigte nach 18 Uhr auch die Quote der Wahlbeteiligung: Rund 75 Prozent hatten die Gelegenheit genutzt, um ihre Stimme abzugeben.

Der Blick ins Archiv zeigt auch, dass es bei der letzten Europawahl im Mai 2014 schleppend lief: Die Wahlbeteiligung lag am Ende im Landkreis bei knapp 45 Prozent.

Prognosen zum Wahlausgang gibt es übrigens bereits.