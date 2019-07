Die allmählich unter dem Hallendach angestaute Hitze förderte nicht gerade die Konzentration, umso anschaulicher zeigten die Leistungen der knapp 70 Teilnehmer bei der oberfränkischen Bezirksrunde in der Forchheimer EGF-Halle die Hingabe für den Kunstradsport. Die Eigengewächse des RMSV Kirchehrenbach machten den Ausrichter besonder stolz.

Der MSC Fränkische Schweiz lud am Sonntag zum 53. ADAC Jugend- und Clubsport-Trial in den Drügendorfer Steinbruch. Bei großer Hitze stürzten sich die Jugendlichen mit ihren Bikes steile Hänge hinab und übersprangen zahlreiche Hindernisse.

Alle 109 Abiturienten des Ebser Gymnasiums Fränkische Schweiz haben das Zeugnis zur allgemeinen Hochschulreife in der Tasche. Jahrgangsbeste ist mit Note 1,0 Charlotte Gottschlich, es folgen Josephine Männlein und Julian Voll mit 1,1 und Yannick Hecker (1,3). Mit Eltern und Lehrerschaft gratulierten Landrat Hermann Ulm (CSU) Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) und der CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann. Schulleiter Siegfried Reck gab den Entlassschülern mit auf den Lebensweg: Es gelte Weisheit zu finden, gerecht zu bleiben und die Freiheit zu genießen.

Schule aus für immer: Am Welcome Kongresshotel in Bamberg wurden die Abiturienten des Herder-Gymnasiums Forchheim (HGF) feierlich entlassen.